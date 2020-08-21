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Лукашенко знайшов винного у протестах – це США

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:10
Лукашенко знайшов винного у протестах – це США
Фото belta.by

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в Білорусі готували Сполучені штати Америки.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка в агрокомбінаті "Дзержинський"

Пряма мова: "Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон – три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися.

Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так – зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково".

Деталі: За словами Лукашенка, "комусь у Білорусі заплатили, комусь голову задурили, і почалася тяганина".

В.о. президента Білорусі також заявив, що "іноді корисно, коли людина працює і чверть століття", тому що він заздалегідь бачив задуми своїх опонентів і тих, хто за ними стоїть.

За словами Лукашенка, крім того, що "розбурхали людей всередині країни", тепер ще й "із зовнішнього боку почали тиснути вже силою зброї", тому він змушений був велику кількість військових перекинути на західний напрямок і в суботу полетить в Гродно інспектувати армію.

В.о. президента Білорусі впевнений, що "атакують Росію перш за все, але хочуть зім'яти" Білорусь, але Білорусь і Росія дадуть відсіч.

Лукашенко додав, що хоче зберегти мир і спокій для тих, хто хоче працювати і не хоче переводити Білорусь на "воєнний стан".

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"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів.
  • Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.
  • Координаційна рада щодо передачі влади в Білорусі закликала силовиків перейти на бік народу.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоСШАмітинги
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