Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в Білорусі готували Сполучені штати Америки.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка в агрокомбінаті "Дзержинський"

Пряма мова: "Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон – три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися.

Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так – зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково".

Деталі: За словами Лукашенка, "комусь у Білорусі заплатили, комусь голову задурили, і почалася тяганина".

В.о. президента Білорусі також заявив, що "іноді корисно, коли людина працює і чверть століття", тому що він заздалегідь бачив задуми своїх опонентів і тих, хто за ними стоїть.

За словами Лукашенка, крім того, що "розбурхали людей всередині країни", тепер ще й "із зовнішнього боку почали тиснути вже силою зброї", тому він змушений був велику кількість військових перекинути на західний напрямок і в суботу полетить в Гродно інспектувати армію.

В.о. президента Білорусі впевнений, що "атакують Росію перш за все, але хочуть зім'яти" Білорусь, але Білорусь і Росія дадуть відсіч.

Лукашенко додав, що хоче зберегти мир і спокій для тих, хто хоче працювати і не хоче переводити Білорусь на "воєнний стан".

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