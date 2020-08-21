Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко про протести: Готували цю заворушку США

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:10
Фото belta.by

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в Білорусі готували Сполучені штати Америки.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка в агрокомбінаті "Дзержинський"

Пряма мова: "Нам готували цю ось заворушку. І Росія боялася нас втратити. Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон – три балтійські республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися.

Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так – зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це не випадково".

Деталі: За словами Лукашенка, "комусь у Білорусі заплатили, комусь голову задурили, і почалася тяганина".

В.о. президента Білорусі також заявив, що "іноді корисно, коли людина працює і чверть століття", тому що він заздалегідь бачив задуми своїх опонентів і тих, хто за ними стоїть.

За словами Лукашенка, крім того, що "розбурхали людей всередині країни", тепер ще й "із зовнішнього боку почали тиснути вже силою зброї", тому він змушений був велику кількість військових перекинути на західний напрямок і в суботу полетить в Гродно інспектувати армію.

В.о. президента Білорусі впевнений, що "атакують Росію перш за все, але хочуть зім'яти" Білорусь, але Білорусь і Росія дадуть відсіч.

Лукашенко додав, що хоче зберегти мир і спокій для тих, хто хоче працювати і не хоче переводити Білорусь на "воєнний стан".

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів.
  • Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.
  • Координаційна рада щодо передачі влади в Білорусі закликала силовиків перейти на бік народу.

Теми: БілорусьЛукашенкоСШАмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Лікарі назвали можливий діагноз Навального: порушення обміну речовин

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

документ, доповнено Холодницький звільнився з САП

Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

Син Зеленського перехворів коронавірусом

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"
З КДБ Білорусі через кватирку втік затриманий: кажуть, він уже в Україні
ЄС звернувся до Мінська через кримінальну справу проти органу опозиції
Останні новини
15:27
Шмигаль про підвищення "мінімалки": Економіка не отримає надмірного інфляційного тиску
15:22
Залізничний вокзал у Києві евакуювали через начебто мінування
15:21
Шмигаль пояснив, чому виділення коштів з Covid-фонду на дороги було правильним рішенням
15:10
Лукашенко про протести: Готували цю заворушку США
15:09
Шевченко: Готовий захищати Нацбанк від зовнішнього впливу
15:08
Uber поки не буде зупиняти роботу в Каліфорнії
15:05
ДокументДружина Навального вимагає від Путіна дозволити транспортацію її чоловіка на лікування до Німеччини
15:03
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
15:01
УЗ закриває продаж квитків по 4 станціях
14:59
Німеччина обговорює з Кремлем "надзвичайну ситуацію" з Навальним
Усі новини...