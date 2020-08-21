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Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Пятница, 21 августа 2020, 15:10
Лукашенко нашел виновного в протестах – это США
Фото belta.by

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси готовили Соединенные штаты Америки.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко в агрокомбинате "Дзержинский" 

Прямая речь: "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались.

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно".

Детали: По словам Лукашенко, "кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову задурили, и началась последующая волокита".  

И.о. президента Беларуси также заявил, что "иногда полезно, когда человек работает и четверть века", поэтому он заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.

По словам Лукашенко, кроме того, что "взбудоражили людей внутри страны", теперь еще и "с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия", поэтому он вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление и в субботу полетит в Гродно инспектировать армию.

И.о. президента Беларуси уверен, что "атакуют Россию прежде всего, но хотят смять" Беларусь, но Беларусь и Россия дадут отпор.

Лукашенко добавил, что хочет сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать и не хочет переводить Беларусь на "военное положение".   

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.
  • Координационный совет по передаче власти в Беларуси призвал силовиков перейти на сторону народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкоСШАмитинги
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