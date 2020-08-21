У справі газової схеми, яку пов’язували з Кононенком, фігурує депутат-куратор

Національне антикорупційне бюро України вважає, що схему з видачею дозволу на видобуток газу на Полтавщині за заниженою ціною курував один із народних депутатів 8 скликання.

Джерело: матеріали судового реєстру

Деталі: За версією слідства, "один із народних депутатів України 8-го скликання" у 2016 році "в силу наявного статусу представника влади, наданих йому повноважень та пов`язаних із цим можливостей" дізнався, що фірма "Аркона Газ-Енергія" намагається отримати дозвіл на користування надрами газоконденсатного родовища на Полтавщині.

Ім’я народного обранця у судових рішеннях не називається.

Він домовився із директором фірми, щоб частину корпоративних прав передали на користь підконтрольних нардепу осіб в обмін на його допомогу з отриманням дозволу на родовище.

Весь процес отримання дозволу мали узгоджувати з депутатом.

На виконання домовленостей з депутатом директор "Аркона Газ-Енергія" передав майже половину своєї частки в підприємстві на користь белізького офшору "Ешбері Юніверсал ЛТД". Те саме зробив ще один співвласник фірми.

Вже за кілька днів Полтавська облрада вирішила без аукціону видати "Аркона Газ-Енергія" спецдозвіл на геологічне вивчення родовища, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням газу.

Пізніше, один із власників фірми та його ймовірний співучасник вирішили занизити суму збору, який вони мали заплатити за спецдозвіл.

Цю ідею, за твердженням НАБУ, підтримав і згаданий нардеп. Крім того, ним "у подальшому координувались дії учасників злочину".

Скріншот з судового реєстру

Що було раніше: На початку серпня НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами на Полтавщині за штучно заниженою вартістю.

Народний депутат серед цих підозрюваних не значився.

Водночас, раніше журналісти-розслідувачі пов’язували видачу цього дозволу з оточенням експрезидента Петра Порошенка, зокрема, наближеним до нього депутатом Ігорем Кононенком. Він сам цей зв'язок заперечував.

У пресслужбі Порошенка заявляли, що його оточення "не має жодного відношення до осіб, яких НАБУ підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу".