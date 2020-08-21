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В деле газовой схемы, которую связывали с Кононенко, фигурирует депутат-куратор

Пятница, 21 августа 2020, 16:47
В деле газовой схемы, которую связывали с Кононенко, фигурирует депутат-куратор

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что схему с выдачей разрешения на добычу газа на Полтавщине по заниженной цене курировал один из народных депутатов 8 созыва.

Источник: материалы судебного реестра

Детали: По версии следствия, "один из народных депутатов Украины 8-го созыва" в 2016 году "в силу имеющегося статуса представителя власти, предоставленных ему полномочий и связанных с этим возможностей" узнал, что фирма "Аркона Газ-Энергия" пытается получить разрешение на пользование недрами газоконденсатного месторождения на Полтавщине.

Имя народного избранника в судебных решениях не называется.

Он договорился с директором фирмы, чтобы часть корпоративных прав передали в пользу подконтрольных нардепу лиц в обмен на его помощь с получением разрешения на месторождение.

Весь процесс получения разрешения должны были согласовывать с депутатом.

Во исполнение договоренностей с депутатом директор "Аркона Газ-Энергия" передал почти половину своей доли в предприятии в пользу белизского оффшора "Эшбери Юниверсал ЛТД". То же сделал еще один совладелец фирмы.

Уже через несколько дней Полтавский облсовет решил без аукциона выдать "Аркона Газ-Энергия" специальное разрешение на геологическое изучение месторождения, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей газа.

Позже, один из владельцев фирмы и его вероятный соучастник решили занизить сумму сбора, который они должны были заплатить за специальное разрешение.

Эту идею, по утверждению НАБУ, поддержал и упомянутый нардеп. Кроме того, им "в дальнейшем координировались действия участников преступления".

Скриншот из судебного реестра
Скриншот из судебного реестра

Что было раньше: В начале августа НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами на Полтавщине по искусственно заниженной стоимости.

Народный депутат среди этих подозреваемых не значился.

В то же время, ранее журналисты-расследователи связывали выдачу этого разрешения с окружением тогдашнего президента Петра Порошенко, в частности, приближенным к нему депутатом Игорем Кононенко. Он сам эту связь отрицал.

В пресс-служба Порошенко заявляли, что его окружение "не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа".

Соня Лукашова, УП

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Темы: газНАБУКононенко
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