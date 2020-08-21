Закрили справу проти судді, яка за тиждень до того відмовилась карати Зеленського

Вища рада правосуддя закрила дисциплінарну справу проти судді Печерського райсуду Києва Світлани Смик через тиждень після того, як вона закрила адміністративну справу проти президента Володимира Зеленського.

Джерело: рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 27 липня 2020 року

Деталі: На суддю Смик подали дві скарги, обидві стосувались можливого затягування розгляду справи.

Першу скаргу ще в січні 2019 року подало Нацагентство з питань запобігання корупції. НАЗК стверджувало, що Смик 3 місяці не призначала засідання для розгляду протоколу на експоліцейського, який несвоєчасно подав декларацію.

Через те, що суд пізно взявся за протокол, покарати чоловіка було неможливо – сплив термін давності.

НАЗК вважало, що Смик "безпідставно затягувала" або "не вживала заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом". Це є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Рішення ВРП щодо судді Смик (PDF)

Рішення ВРП щодо судді Смик (Text) ​

Другу скаргу на суддю в листопаді 2019 року подав потерпілий у кримінальній справі про шахрайство, яку розглядає колегія на чолі зі Смик.

Чоловік теж пожалівся, що засідання призначають зі "значними інтервалами" і справа більше року залишається нерозглянутою.

У грудні 2019 року Вища рада правосуддя об’єднала дві скарги проти судді Смик.

На засіданні 27 липня ВРП розглянула ці скарги і дійшла висновку, що підстав карати суддю немає. У її діях не побачили "безпідставного затягування". Головний аргумент – у Смик висока навантаженість справами.

Дисциплінарне провадження проти судді закрили.

Рівно за тиждень до цього, 20 липня, суддя Світлана Смик закрила адміністративну справу проти Зеленського.

НАЗК просило покарати президента за те, що він у 2019 році вчасно не повідомив про зміни в своєму майновому стані – продаж облігацій внутрішньої державної позики і отримання 2,6 мільйона гривень від цього.

Суддя закрила справу проти Зеленського через його недоторканність, передбачену законом.

У Конституції зазначено, що проти чинного глави держави не можна порушувати кримінальну справу. У свою чергу, справа проти Зеленського була не кримінальна, а адміністративна.

Однак суддя Смик вирішила, що штраф, передбачений адміністративним протоколом, є "ознакою кримінального покарання". А тому в справі Зеленського "має місце висунення кримінального обвинувачення".

Через це суддя визнала протокол незаконним і закрила справу "у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".