Закрыли дело против судьи, которая за неделю до этого отказалась наказывать Зеленского

Высший совет правосудия закрыл дисциплинарное дело против судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык через неделю после того, как она закрыла административное дело против президента Владимира Зеленского.

Источник: решение Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 27 июля 2020 года

Детали: На судью Смык подали две жалобы, обе касались возможного затягивания рассмотрения дела.

Первую жалобу еще в января 2019 года подало Нацагентство по предупреждению коррупции. НАПК утверждало, что Смык 3 месяца не назначала заседание для рассмотрения протокола на экс-полицейського, который несвоевременно подал декларацию.

Из-за того, что суд поздно взялся за протокол, наказать мужчину было невозможно – истек срок давности.

НАПК считало, что Смык "безосновательно затягивала" или "не принимала меры по рассмотрению дела в течение срока, установленного законом". Это является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Рішення ВРП щодо судді Смик (PDF)

Рішення ВРП щодо судді Смик (Text) ​

Вторую жалобу на судью в ноябре 2019 года подал пострадавший в уголовном деле о мошенничестве, которое рассматривает коллегия во главе со Смык.

Мужчина тоже пожаловался, что заседание назначают со "значительными интервалами" и дело больше года остается нерассмотренным.

В декабря 2019 года Высший совет правосудия объединил две жалобы против судьи Смык.

На заседании 27 июля ВРП рассмотрела эти жалобы и пришла к выводу, что оснований наказывать судью нет. В ее действиях не увидели "безосновательного затягивания". Главный аргумент – у Смык высокая загруженность делами.

Дисциплинарное производство против судьи закрыли.

Ровно за неделю до этого, 20 июля, судья Светлана Смык закрыла административное дело против Зеленского.

НАПК просило наказать президента за то, что он вовремя не сообщил об изменениях в своем имущественном состоянии – продаже облигаций внутреннего государственного займа и получения 2,6 миллиона гривен от этого.

Судья закрыла дело против Зеленского из-за его неприкосновенности, предусмотренной законом.

В Конституции указано, что против действующего главы государства нельзя возбуждать уголовное дело. В свою очередь, дело против Зеленского было не уголовным, а административным.

Однако судья Смык решила, что штраф, предусмотренный административным протоколом, является "признаком уголовного наказания". Поэтому в деле Зеленского "имеет место выдвижение уголовного обвинения".

Поэтому судья признала протокол незаконным и закрыла дело "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".