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Віцепрем'єрка з євроінтеграції проти рішення про ліквідацію Держспоживслужби

П'ятниця, 21 серпня 2020, 20:49

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зупинятиме проєкт МОЗу про ліквідацію Держпродспоживслужби, якщо таку ініціативу розглядатимуть. 

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час зустрічі з представниками бізнесу на Одещині.

Нагадаємо, йдеться про ініціативу міністерства охорони здоров’я, що пропонує поділити повноваження нинішньої Держпродспоживслужби (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) між МОЗ та Мінекономіки і сторити при МОЗ "Державну службу по контролю захворювань України".

"Документ, про який йшлося в пресі, не був предметом обговорення всередині уряду, не розглядався на урядовому засіданні. Запевняю, що якби таке питання виникло, то було б на моєму особливому контролі. Ми не можемо дозволяти ухвалювати одноразові рішення, які підривають діючу і таку важливу систему. І я зробила би все, щоб недалекоглядне рішення ніяким чином не підривало багаторічні реформи", - зазначила вона.

Як вже повідомлялося, Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

У Мінекономіки також виступають проти та зверталися до бізнесу з проханням висловити їхню позицію щодо цього питання. Сьогодні з'явилася відповідна заява від чотирьох великих асоціацій, у якій вони закликають уряд зберегти Держпродспоживслужбу.

Навіщо у МОЗ пропонують такий крок, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: євроінтеграціясільське господарство
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