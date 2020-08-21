Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что будет останавливать проект Минздрава о ликвидации Госпродпотребслужбы, если такую ​​инициативу будут обсуждать.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время встречи с представителями бизнеса в Одесской области.

Напомним, речь идет об инициативе министерства здравоохранения, которая предлагает разделить полномочия нынешней Госпродпотребслужбы (Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) между Минздравом и Минэкономики и создать при Минздраве "Государственную службу по контролю заболеваний Украины".

"Документ, о котором говорилось в прессе, не был предметом обсуждения внутри правительства, не рассматривался на правительственном заседании. Уверяю, что если бы такой вопрос возник, то был бы на моем особом контроле. Мы не можем позволять принимать одноразовые решения, которые подрывают действующую и такую важную систему. И я сделала бы все, чтобы недальновидное решение никаким образом не подрывало многолетние реформы ", - отметила она.

Как уже сообщалось, Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС обратится с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы.

В Минэкономики также выступают против и обращались к бизнесу с просьбой высказать их позицию по этому вопросу. Сегодня появилось соответствующее заявление от четырех крупных ассоциаций, в котором они призывают правительство сохранить Госпродпотребслужбу.

Зачем в Минздраве предлагают ликвидировать службу, почему это станет нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС и чем грозит украинским экспортерам пищевой продукции в ЕС - подробнее читайте в материале "Европейской правды": Угроза на столе: зачем Минздрав хочет уничтожить европейскую систему пищевой безопасности в Украине.