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"Шахтар" у Києві здолав "Колос" у матчі з трьома пенальті

П'ятниця, 21 серпня 2020, 20:55
Шахтар у Києві здолав Колос у матчі з трьома пенальті

Донецький "Шахтар" у матчі 1 туру української Прем`єр-ліги переміг "Колос" Ковалівки Київської області з рахунком 3:1.

Зустріч пройшла у п`ятницю 21 серпня, на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Шахтар" у новому сезоні буде проводити домашні матчі у столиці на НСК "Олімпійський". У попередні сезони "Шахтар" домашні матчі проводив у Харкові, а до цього у Львові.

"Колос" у звітній грі дав справжній бій півфіналісту Ліги Європи. У перші хвилини команда з Ковалівки мала два моменти, щоб відкрити рахунок. Спочатку після удару головою Євгенія Смирного м`яч влучив у штангу. За кілька хвилини Володимир Бондаренко також ударом головою з метрів шести трохи не поцілив у ворота. У стартові 45-ть хвилин у "Шахтар" також було пару-трійку моментів, щоб повести в рахунку.

Удар Маркоса Антоніо відбив воротар "Колоса", а Марлос з вигідної позиції не поцілив у ворота. На 45-й хвилині рефері ставить пенальті у ворота "Колоса". Але удар Тайсона з 11-ти метрів воротар "Колоса" Євгеній Волинець відбиває. На 52-й хвилині суддя ставить ще один 11-метровий у ворота Волинця за очевидний фол на Жуніору Мораєсу. Цього разу Волинець зумів переграти і Марлоса, відбивши його удар ногами.

Через вісім хвилин головний арбітр Ігор Пасхал не зупинився і ставить третій пенальті у ворота "Колоса". Цього разу фол на Марлосу гравця "Колоса" був вже не таким очевидним. Алан Патрік з 11-ти метрів переграв Волинця лише з третьої спроби - 1:0. Після третього пенальті "Колос" посипався. На 70 та 72 хвилині Алан Патрік та Тете ще забили по голу у ворота суперника.

На 77 хвилині Денис Костишин красивим ударом у верхній кут воріт один гол відквитав - 3:1. Мав шанс "Колос" поновити інтригу в грі, але не вистачило влучного завершального удару.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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