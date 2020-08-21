Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" в Киеве одолел "Колос" в матче с тремя пенальти

Пятница, 21 августа 2020, 20:55
Шахтер в Киеве одолел Колос в матче с тремя пенальти

Донецкий "Шахтер" в матче 1 тура украинской Премьер-лиги победил "Колос" из Коваливки Киевской области со счетом 3:1.

Встреча прошла в пятницу 21 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Шахтер" в новом сезоне будет проводить домашние матчи в столице на НСК "Олимпийский". В предыдущие сезоны "Шахтер" домашние матчи проводил в Харькове, а до этого во Львове.

"Колос" в отчетной игре дал настоящий бой полуфиналисту Лиги Европы. В первые минуты команда из Коваливки имела два момента, чтобы открыть счет. Сначала после удара головой Евгения Смирнова мяч попал в штангу. Через несколько минут Владимир Бондаренко также ударом головой метров с шести чуть не попал в ворота. В стартовые 45-ть минут в "Шахтер" также было пару-тройку моментов, чтобы повести в счете.

Удар Маркоса Антонио отразил вратарь "Колоса", а Марлос с выгодной позиции не попал в ворота. На 45-й минуте рефери ставит пенальти в ворота "Колоса". Но удар Тайсона с 11-ти метров вратарь "Колоса" Евгений Волынец отражает. На 52-й минуте судья ставит еще один 11-метровый в ворота Волынца за очевидный фол на Жуниоре Мораесе. На этот раз Волынец сумел переиграть и Марлоса, отразив удар ногами.

Через восемь минут главный арбитр Игорь Пасхал не остановился и ставит третий пенальти в ворота "Колоса". На этот раз фол на Марлосе игрока "Колоса" был уже не таким очевидным. Алан Патрик с 11-ти метров переиграл Волынца лишь с третьей попытки - 1: 0. После третьего пенальти "Колос" посыпался. На 70 и 72 минуте Алан Патрик и Тете еще забили по голу в ворота соперника.

На 77 минуте Денис Костышин красивым ударом в верхний угол ворот один гол отыграл - 3:1. "Колос" имел шанс возобновить интригу в игре, но не хватило точного завершающего удара.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
футбол
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: