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"Шахтер" в Киеве одолел "Колос" в матче с тремя пенальти

Пятница, 21 августа 2020, 20:55

Донецкий "Шахтер" в матче 1 тура украинской Премьер-лиги победил "Колос" из Коваливки Киевской области со счетом 3:1.

Встреча прошла в пятницу 21 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Шахтер" в новом сезоне будет проводить домашние матчи в столице на НСК "Олимпийский". В предыдущие сезоны "Шахтер" домашние матчи проводил в Харькове, а до этого во Львове.

"Колос" в отчетной игре дал настоящий бой полуфиналисту Лиги Европы. В первые минуты команда из Коваливки имела два момента, чтобы открыть счет. Сначала после удара головой Евгения Смирнова мяч попал в штангу. Через несколько минут Владимир Бондаренко также ударом головой метров с шести чуть не попал в ворота. В стартовые 45-ть минут в "Шахтер" также было пару-тройку моментов, чтобы повести в счете.

Удар Маркоса Антонио отразил вратарь "Колоса", а Марлос с выгодной позиции не попал в ворота. На 45-й минуте рефери ставит пенальти в ворота "Колоса". Но удар Тайсона с 11-ти метров вратарь "Колоса" Евгений Волынец отражает. На 52-й минуте судья ставит еще один 11-метровый в ворота Волынца за очевидный фол на Жуниоре Мораесе. На этот раз Волынец сумел переиграть и Марлоса, отразив удар ногами.

Через восемь минут главный арбитр Игорь Пасхал не остановился и ставит третий пенальти в ворота "Колоса". На этот раз фол на Марлосе игрока "Колоса" был уже не таким очевидным. Алан Патрик с 11-ти метров переиграл Волынца лишь с третьей попытки - 1: 0. После третьего пенальти "Колос" посыпался. На 70 и 72 минуте Алан Патрик и Тете еще забили по голу в ворота соперника.

На 77 минуте Денис Костышин красивым ударом в верхний угол ворот один гол отыграл - 3:1. "Колос" имел шанс возобновить интригу в игре, но не хватило точного завершающего удара.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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