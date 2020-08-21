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"Севілья" виграла Лігу Європи

П'ятниця, 21 серпня 2020, 23:57
Севілья виграла Лігу Європи

Іспанська "Севілья" стала переможцем Ліги Європи в сезоні 2019/2020, перегравши у фіналі італійський "Інтер" з рахунком 3:2.

Поєдинок пройшов у німецькому Кельні у п’ятницю 21 серпня.

Рахунок у цій зустрічі був відкритий вже на п'ятій хвилині. Ромелу Лукаку заробив пенальті і сам же його реалізував, вивівши італійську команду вперед.

На 12-й хвилині "Севілья" відігралася. Після пасу з флангу Люк Де Йонг класно пробив головою у кут воріт - 1:1. Де Йонг вивів "Севілью" вперед на 33-й хвилині. Після подачі стандарту Де Йонг знову ударом головою пробиває ворота Саміра Хандановича - 2:1.

Тепер вже настав час швидко відігратися "Інтеру". Після навісу в штрафний майданчик Дієго Годін ударом головою знову робить рахунок нічийним - 2:2.

Більше половину другого тайму обидві команди зіграли у більш прагматичний футбол. Найліпший момент був у Лукаку на 61-й хвилині, колм він не зумів переграти голкіпера, вийшовши сам на сам.

На 74-й хвилині "Севілья" забиває свій переможний гол. Дієго Карлос, який в першому таймі заробив пенальті у власні ворота пробив ножицями, і м`яч від ноги Лукаку залітає у кут воріт "Інтера" - 3:2.

Для "Севільї" це вже шостий виграш титулу Ліги Європи/Кубка УЄФА за останні 15-ть років.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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