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"Севилья" выиграла Лигу Европы

Пятница, 21 августа 2020, 23:57
Севилья выиграла Лигу Европы

Испанская "Севилья" стала победителем Лиги Европы сезона 2019/2020, переиграв в финале итальянский "Интер" со счетом 3: 2.

Поединок прошел в немецком Кельне в пятницу 21 августа.

Счет в этой встрече был открыт уже на пятой минуте. Лукаку заработал пенальти и сам же его реализовал, выведя итальянскую команду вперед.

На 12-й минуте "Севилья" отыгралась. После паса с фланга Люк де Йонг классно пробил головой в угол ворот - 1:1. Де Йонг вывел "Севилью" вперед на 33-й минуте. После подачи стандарта де Йонг снова ударом головой пробивает ворота Самира Хандановича - 2:1.

Теперь уже черед быстро отыграться у "Интера". После навеса в штрафную Годин ударом головой снова делает счет ничейным - 2:2.

Больше половины второго тайма обе команды сыграли в более прагматичный футбол. Лучший момент был у Лукаку на 61-й минуте, когда он не сумел переиграть голкипера, выйдя один на один.

На 74-й минуте "Севилья" забивает свой победный гол. Диего Карлос, в первом тайме привезший пенальти в собственные ворота, пробил ножницами, и мяч от ноги Лукаку залетает в угол ворот "Интера" - 3:2.

Для "Севильи" это уже шестой выигрыш титула Лиги Европы/Кубка УЕФА за последние 15 лет.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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