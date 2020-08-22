В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии

Офис генерального прокурора утверждает, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском является прямое вторжение вооруженных сил России.

Источник: сообщение ОГПУ

Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".

Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.

В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен", – сообщили в ОГПУ.

Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс – официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.

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Напомним: