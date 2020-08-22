В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
Офис генерального прокурора утверждает, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском стало прямое вторжение вооруженных сил России.
Источник: сообщение ОГПУ
Дословно: "Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений".
Детали: Отмечается, что на время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
Такое количество вражеских войск и техники в разы превышало численность украинских сил.
В Офисе напомнили, что несмотря на договоренности о предоставлении украинской стороне гуманитарного коридора, ВС РФ в упор расстреляли наших военных. Позже россияне также убили раненых, которые не могли сопротивляться.
"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен", – сообщили в ОГПУ.
Процессуальное руководство в досудебном расследования осуществляет Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Сейчас собранные доказательства совершения военных преступлений Россией переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.
Почему это важно: В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс – официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
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Напомним:
- В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
- Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
- Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.
- 13 сентября 2019 года новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.
- После этого по делу "Иловайска" на допрос неоднократно вызывали пятого президента Петра Порошенко.