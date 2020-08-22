У Білорусі заблокували доступ до близько 70 сайтів
Субота, 22 серпня 2020, 01:32
Міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до низки ресурсів, зокрема і опозиційних.
Джерело: Радіо Свобода, Белсат
Деталі: Відповідне розпорядження від мінінформації отримали мобільні оператори МТС та Белтелеком.
Заблокованими виявились, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village та інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів.
Як зазначає "Белсат", такого масового блокування у Білорусі ще не було.
Нагадаємо:
- В Білорусі 13-ий день тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей.
- Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.
- Влада неодноразово блокувала доступ до окремих інтернет-ресурсів, а іноді взагалі вимикала інтернет. Водночас, державні ЗМІ воліють не згадувати про масові протести.
Українська правда