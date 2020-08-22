У Білорусі заблокували доступ до близько 70 сайтів

Міністерство інформації Білорусі прийняло рішення заблокувати доступ до низки ресурсів, зокрема і опозиційних.

Джерело: Радіо Свобода, Белсат

Деталі: Відповідне розпорядження від мінінформації отримали мобільні оператори МТС та Белтелеком.

Заблокованими виявились, зокрема, "Радіо свобода", "Єврорадіо", "Белсат," The Village та інші. Загалом доступу немає до понад 70 сайтів.

Як зазначає "Белсат", такого масового блокування у Білорусі ще не було.

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