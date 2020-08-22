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В Беларуси заблокировали доступ к около 70 сайтам

Суббота, 22 августа 2020, 01:32
В Беларуси заблокировали доступ к около 70 сайтам

Министерство информации Беларуси приняло решение заблокировать доступ к ряду ресурсов, в том числе и оппозиционных.

Источник: Радио Свобода, Белсат

Детали: Соответствующее распоряжение от Мининформации получили мобильные операторы МТС и Белтелеком.

Заблокированными оказались, в частности, "Радио свобода", "Еврорадио", "Белсат," The Village и другие. В общем доступа нет к более 70 сайтам.

Как отмечает "Белсат", такого массового блокировки в Беларуси еще не было.

Напомним:

  • В Беларуси 13-й день продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.
  • Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.
  • Власти неоднократно блокировали доступ к отдельным интернет-ресурсам, а иногда вообще отключали интернет. В то же время, государственные СМИ предпочитают не вспоминать о массовых протестах.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИмедиа
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