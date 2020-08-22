В Беларуси заблокировали доступ к около 70 сайтам

Министерство информации Беларуси приняло решение заблокировать доступ к ряду ресурсов, в том числе и оппозиционных.

Источник: Радио Свобода, Белсат

Детали: Соответствующее распоряжение от Мининформации получили мобильные операторы МТС и Белтелеком.

Заблокированными оказались, в частности, "Радио свобода", "Еврорадио", "Белсат," The Village и другие. В общем доступа нет к более 70 сайтам.

Как отмечает "Белсат", такого массового блокировки в Беларуси еще не было.

Напомним: