Пандемія: у світі вже 23 млн випадків коронавірусу
Субота, 22 серпня 2020, 04:30
За останніми даними, з початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Лише 21 серпня число хворих зросло на 247 тисяч. Серед них 69 тисяч випадків в Індії та 50 тисяч в США,
Цього ж дня померли 5825 осіб із підтвердженим коронавірусом.
Загалом від ускладнень захворювання вже померли 802 тисячі людей, вилікувались – 15,6 млн.
Нагадаємо:
- Про 22 мільйони випадків захворювання на коронавірус повідомлялось 4 дні тому.
Українська правда