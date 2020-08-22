Пандемія: у світі вже 23 млн випадків коронавірусу

За останніми даними, з початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Лише 21 серпня число хворих зросло на 247 тисяч. Серед них 69 тисяч випадків в Індії та 50 тисяч в США,

Цього ж дня померли 5825 осіб із підтвердженим коронавірусом.

Загалом від ускладнень захворювання вже померли 802 тисячі людей, вилікувались – 15,6 млн.

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