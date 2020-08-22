Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса
Суббота, 22 августа 2020, 04:30
По последним данным, с начала пандемии в мире зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Только 21 августа число больных выросло на 247 тысяч. Среди них 69 тысяч случаев в Индии и 50 тысяч в США,
В этот же день умерли 5825 человек с подтвержденным коронавирусом.
В общем от осложнений заболевания уже умерли 802 тысячи человек, вылечились – 15,6 млн.
Напомним:
- О 22 миллионах случаев заболевания коронавирусом сообщалось 4 дня назад.
Украинская правда