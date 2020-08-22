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Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса

Суббота, 22 августа 2020, 04:30
Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса

По последним данным, с начала пандемии в мире зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Только 21 августа число больных выросло на 247 тысяч. Среди них 69 тысяч случаев в Индии и 50 тысяч в США,

В этот же день умерли 5825 человек с подтвержденным коронавирусом.

В общем от осложнений заболевания уже умерли 802 тысячи человек, вылечились – 15,6 млн.

 
СНИМОК ЭКРАНА

Напомним:

  • О 22 миллионах случаев заболевания коронавирусом сообщалось 4 дня назад.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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