Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса

Суббота, 22 августа 2020, 04:30

По последним данным, с начала пандемии в мире зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Только 21 августа число больных выросло на 247 тысяч. Среди них 69 тысяч случаев в Индии и 50 тысяч в США,

В этот же день умерли 5825 человек с подтвержденным коронавирусом.

В общем от осложнений заболевания уже умерли 802 тысячи человек, вылечились – 15,6 млн.

 
СНИМОК ЭКРАНА

Напомним:

  • О 22 миллионах случаев заболевания коронавирусом сообщалось 4 дня назад.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Все новости...
коронавирус
На Ровенщине почти на 100 человек возросло число больных коронавирусом
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев
Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой
Последние новости
04:30
Пандемия: в мире уже 23 млн случаев коронавируса
03:21
Трамп сомневается, что результаты выборов президента объявят вовремя
02:26
На Ровенщине почти на 100 человек возросло число больных коронавирусом
01:32
В Беларуси заблокировали доступ к около 70 сайтам
00:58
В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии
00:14
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев
23:57
"Севилья" выиграла Лигу Европы
23:48
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси
23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
22:42
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!