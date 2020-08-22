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У ВООЗ сподіваються, що пандемія триватиме не більше двох років

Субота, 22 серпня 2020, 06:41

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме не більше двох років, якщо світ зможе винайти вакцину. 

Джерело: Reuters

Деталі: Вказується, що ВООЗ із обережністю оцінює, коли саме можна буде подолати пандемію, оскільки досі не існує вакцини. 

"У нашому випадку з багатьма технологіями, і, звичайно, із зв’язками, у віруса є більше шансів поширюватись, він може рухатись швидше, тому що ми всі більш пов’язані", – сказав Аданом. 

Проте, вважає очільник ВООЗ, людство має знання та технології, щоб зупинити пандемію. 

"Ми сподіваємось завершити пандемію менше чим за два роки", – підсумував Аданом. 

Нагадаємо:

  • З початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Українська правда
Теми: здоров'якоронавірус


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