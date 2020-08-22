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У ВООЗ сподіваються, що пандемія триватиме не більше двох років

Субота, 22 серпня 2020, 06:41
У ВООЗ сподіваються, що пандемія триватиме не більше двох років

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме не більше двох років, якщо світ зможе винайти вакцину. 

Джерело: Reuters

Деталі: Вказується, що ВООЗ із обережністю оцінює, коли саме можна буде подолати пандемію, оскільки досі не існує вакцини. 

"У нашому випадку з багатьма технологіями, і, звичайно, із зв’язками, у віруса є більше шансів поширюватись, він може рухатись швидше, тому що ми всі більш пов’язані", – сказав Аданом. 

Проте, вважає очільник ВООЗ, людство має знання та технології, щоб зупинити пандемію. 

"Ми сподіваємось завершити пандемію менше чим за два роки", – підсумував Аданом. 

Нагадаємо:

  • З початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Українська правда

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Теми: здоров'якоронавірус
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