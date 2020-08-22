У ВООЗ сподіваються, що пандемія триватиме не більше двох років
Субота, 22 серпня 2020, 06:41
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме не більше двох років, якщо світ зможе винайти вакцину.
Джерело: Reuters
Деталі: Вказується, що ВООЗ із обережністю оцінює, коли саме можна буде подолати пандемію, оскільки досі не існує вакцини.
"У нашому випадку з багатьма технологіями, і, звичайно, із зв’язками, у віруса є більше шансів поширюватись, він може рухатись швидше, тому що ми всі більш пов’язані", – сказав Аданом.
Проте, вважає очільник ВООЗ, людство має знання та технології, щоб зупинити пандемію.
"Ми сподіваємось завершити пандемію менше чим за два роки", – підсумував Аданом.
Нагадаємо:
- З початку пандемії у світі зафіксували 23 мільйони 98 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
Українська правда