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В ВОЗ надеются, что пандемия продлится не более двух лет

Суббота, 22 августа 2020, 06:41

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом надеется, что пандемия коронавируса продлится не более двух лет, если мир сможет изобрести вакцину.

Источник: Reuters

Детали: Указывается, что ВОЗ с осторожностью оценивает, когда именно можно будет преодолеть пандемию, поскольку до сих пор не существует вакцины.

"В нашем случае со многими технологиями, и, конечно, со связями, в вируса есть больше шансов распространяться, он может двигаться быстрее, потому что мы все более связаны", – сказал Аданом.

Однако, считает глава ВОЗ, у людей есть знания и технологии, чтобы остановить пандемию.

"Мы надеемся завершить пандемии менее чем за два года", – подытожил Аданом.

Напомним:

  • С начала пандемии в мире зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Украинская правда
Темы: здоровьекоронавирус


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