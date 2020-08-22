В ВОЗ надеются, что пандемия продлится не более двух лет

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом надеется, что пандемия коронавируса продлится не более двух лет, если мир сможет изобрести вакцину.

Источник: Reuters

Детали: Указывается, что ВОЗ с осторожностью оценивает, когда именно можно будет преодолеть пандемию, поскольку до сих пор не существует вакцины.

"В нашем случае со многими технологиями, и, конечно, со связями, в вируса есть больше шансов распространяться, он может двигаться быстрее, потому что мы все более связаны", – сказал Аданом.

Однако, считает глава ВОЗ, у людей есть знания и технологии, чтобы остановить пандемию.

"Мы надеемся завершить пандемии менее чем за два года", – подытожил Аданом.

Напомним: