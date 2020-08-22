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ООС: на Донбасі тихо, без порушень домовленостей

Субота, 22 серпня 2020, 08:15

За попередню добу, 21 серпня, на Донбасі не було зафіксовано обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: зведення пресцентру ООС

Дослівно: "21 серпня обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС


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