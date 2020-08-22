ООС: на Донбассе тихо, без нарушений договоренностей
Суббота, 22 августа 2020, 08:15
За минувшие сутки, 21 августа, на Донбассе не было зафиксировано обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: сводка пресс-центра ООС
Дословно: "21 августа обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. Режим тишины сохранялся на всех участках ответственности наших подразделений.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений".
Украинская правда