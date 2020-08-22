У Києві за добу 7 смертей від COVID-19

За минулу добу, 21 серпня, у Києві коронавірус виявили у 179 мешканців, померли 7 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 100 жінок віком від 21 до 79 років, 63 чоловіка віком від 19 до 92 рокiв, 5 дівчаток від 2 до 14 років та 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Одужали за минулу добу 76 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків.

Загалом у столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 165 киян померли, подолали коронавірус 3682 мешканця.

Що передувало: За минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померло і 657 одужало.