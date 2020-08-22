Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19

Суббота, 22 августа 2020, 10:19

За прошедшие сутки, 21 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 179 жителей, умерли 7 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 76 человек.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

Всего в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 165 киевлян умерли, преодолели коронавирус 3682 жителя.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19

Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки

ФотоНавального отправили на лечение в Германию

В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Все новости...
Киев
В центре Киева 23-24 августа перекроют движение
Киевский бизнесмен "забыл" уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли
Полиция усиливает патрульные наряды в центре Киева
Последние новости
10:39
Навальный уже в Берлине
10:19
В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19
10:12
Украинцы в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции
09:23
Замгоссекретаря США поедет в РФ для переговоров по Беларуси – Reuters
08:45
Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки
08:38
В Украине грозы, шквалы и значительные дожди – ГСЧС
08:27
В центре Киева 23-24 августа перекроют движение
08:15
ООС: на Донбассе тихо, без нарушений договоренностей
08:00
Главные новости пятницы и ночи: увольнение Холодницкого, отравление Навального  
06:41
В ВОЗ надеются, что пандемия продлится не более двух лет
Все новости...