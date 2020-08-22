В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19

За прошедшие сутки, 21 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 179 жителей, умерли 7 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых заболевших – 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 76 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

Всего в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 165 киевлян умерли, преодолели коронавирус 3682 жителя.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.