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Черговий антирекорд: в Україні 2 328 випадків коронавірусу за добу

Субота, 22 серпня 2020, 08:45
Черговий антирекорд: в Україні 2 328 випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померло і 657 одужало.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше випадків (291) зафіксовано на Харківщині. 210 нових хворих виявили в Одеській, 208 – у Чернівецькій області.

У Києві 179 випадків коронавірусу і 7 смертей від хвороби (найбільший показник в Україні) за добу.

Крім того, 5 життів забрав COVID-19 у Чернівецькій області, 4 – в Харківській, по 3 – у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.  

Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу було госпіталізовано 450 людей.

Серед нових хворих – 161 дитина і 148 медичних працівників.

За добу проведено 43 360 тестів на коронавірус, з них 22 207 методом ПЛР і 21 153 методом ІФА.

Що передувало: За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.

Перед цим одразу три антирекорди було зафіксовано за добу 19 серпня: коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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