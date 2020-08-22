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За добу в армії виявили 59 випадків коронавірусу

Субота, 22 серпня 2020, 10:55
За добу в армії виявили 59 випадків коронавірусу

За минулу добу, 21 серпня, у Збройних Силах України зареєстровано 59 нових випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Деталі: З 59 людей, у яких виявили коронавірус, госпіталізовано 12 осіб. У повідомленні йдеться, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Зокрема, в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" перебуває 1 військовослужбовець, у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 3, військово-медичному клінічному центрі Північного регіону – 3, військово-медичному клінічному центрі Південного регіону – 1, у Чернігівському військовому госпіталі – 3 та Рівненській ЦМЛ – 1 працівник ЗС України.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 47 осіб, у них спостерігається легкий перебіг захворювання (Київська область – 16 військовослужбовців та 3 працівника ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 4 працівника ЗСУ, Одеська область – 3 військовослужбовця, Рівненська область – 3 військовослужбовця, Івано-Франківська область – 4 працівника ЗСУ, Житомирська область – 2 працівника та Полтавська – 1 працівник ЗСУ).

Всього станом на 10.00 22 серпня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 545 осіб. Всього за час пандемії одужало – 873 особи, летальних випадків – 6.

Що передувало: За минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померло і 657 одужало.

Українська правда
Теми: коронавірусЗбройні сили
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