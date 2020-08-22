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За сутки в армии обнаружили 59 случаев коронавируса

Суббота, 22 августа 2020, 10:55
За сутки в армии обнаружили 59 случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 21 августа, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Детали: Из 59 человек, у которых обнаружили коронавирус, госпитализированы 12 человек. В сообщении говорится, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В частности, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится 1 военнослужащий, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона - 3, военно-медицинском клиническом центре Северного региона - 3, военно-медицинском клиническом центре Южного региона - 1, в Черниговском военном госпитале - 3 и Ровенской ЦГБ - 1 работник ВС Украины.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек, у них наблюдается легкое течение заболевания (Киевская область - 16 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 4 работника ВСУ, Одесская область - 3 военнослужащих, Ровенская область - 3 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 4 работника ВСУ, Житомирская область - 2 работника и Полтавская - 1 работник ВСУ).

Всего по состоянию на 10.00 22 августа в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 545 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силы
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