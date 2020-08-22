Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський: Перша хвиля коронавірусу в Україні лише зараз

Субота, 22 серпня 2020, 13:52
фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що перша хвиля COVID-19 почалася в Україні лише зараз.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу

Пряма мова: "Більшість європейських країн – Італія, Англія, прибалтійські країни, всі нас вітали, коли ми збили першу хвилю.

У нас в Україні першої хвилі реально не було, зараз вона, і зараз ми зростаємо. Зараз хвиля. Хвиля в тому, що йде щодня зростання. Ми першу хвилю просто збили, в Україні її не було в ті терміни, коли вона була в Європі. Це з тим, що ми приймали українців додому".

Деталі: Зеленський заявив, що Україна добре підготовлена до можливої "другої хвилі" коронавірусу, однак медична система не витримає, якщо ця хвиля буде дуже потужною.

Пряма мова: "Ми зараз в цьому напрямку дійсно дуже потужні – з точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців".

"Але не витримає ні кількість ліжок будь-яка, і особливо не витримає кількість спеціалістів другої хвилі, якщо вона буде дуже потужною".

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії".

Деталі: Зеленський підкреслив, що інформація про майбутні вакцини від коронавірусу – "все це трішечки чутки", оскільки ніхто не знає чітких термінів, коли буде та чи інша вакцина передана в певну країну.

Пряма мова: "В усі черги ми записані. Але при всій повазі до різних країн-партнерів, поки що це слова, розробки, обіцянки".

Деталі: Зеленський також наголосив, що дорослі люди переносять коронавірус "на ногах" лише в поодиноких випадках: "На ногах легко, крім дітей, ніхто нічого не переносить, все це маячня".

Що передувало: За минулу добу, 21 серпня, в Україні виявили рекордні 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померло і 657 одужало.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Зеленськийкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Перша хвиля коронавірусу в Україні лише зараз

Зеленський не хоче міняти Мінськ як майданчик для переговорів ТКГ

Лукашенко лякає: "новий президент" попросить НАТО ввести війська

Навальний уже в Берліні, стан стабільний

У Києві за добу 7 смертей від COVID-19

Черговий антирекорд: в Україні 2 328 випадків коронавірусу за добу

Усі новини...
Зеленський
Зустріч радників "нормандського формату" відбудеться 28 серпня – Зеленський
Президент про Кравчука і Фокіна: парочка дипломатів із чітко проукраїнською позицією
Зеленський не хоче міняти Мінськ як майданчик для переговорів ТКГ
Останні новини
14:02
Зеленський вважає, що небезпечно підвищувати "мінімалку" в короткі терміни
13:52
Зеленський: Перша хвиля коронавірусу в Україні лише зараз
13:31
На коронавірус захворіла телеведуча Ольга Фреймут
13:24
Зустріч радників "нормандського формату" відбудеться 28 серпня – Зеленський
13:19
США і ЄС домовилися про зниження мит
13:05
Президент про Кравчука і Фокіна: парочка дипломатів із чітко проукраїнською позицією
12:48
Зеленський каже, що ситуацію в Білорусі потрібно вирішувати діалогом, а не кийками
12:47
Зеленський не хоче міняти Мінськ як майданчик для переговорів ТКГ
12:38
У Польщі не виключили другого локдауну восени
11:59
У Німеччині вперше з квітня понад 2 тисячі заражень COVID-19 за добу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!