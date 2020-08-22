Зеленский: Первая волна коронавируса в Украине только сейчас

Президент Владимир Зеленский считает, что первая волна COVID-19 началась в Украине только сейчас.

Источник: интервью Зеленского телеканалу "Украина 24", показанное в субботу

Прямая речь: "Большинство европейских стран – Италия, Англия, прибалтийские страны, все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну.

У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас волна. Волна в том, что идет ежедневно рост. Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, когда она была в Европе. Это при том, что мы принимали украинцев домой".

Детали: Зеленский заявил, что Украина хорошо подготовлена ​​к возможной "второй волне" коронавируса, однако медицинская система не выдержит, если эта волна будет очень мощной.

Прямая речь: "Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные – с точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов".

"Но не выдержит ни количество коек любое, и особенно не выдержит количество специалистов второй волны, если она будет очень мощной".

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии".

Детали: Зеленский подчеркнул, что информация о будущих вакцинах от коронавируса - "все это немного слухи", поскольку никто не знает четких сроков, когда будет та или иная вакцина передана в определенную страну.

Прямая речь: "Во все очереди мы записаны. Но при всем уважении к различным странам-партнерам, пока это слова, разработки, обещания".

Детали: Зеленский также отметил, что взрослые люди переносят коронавирус "на ногах" только в редких случаях: "На ногах легко, кроме детей, никто ничего не переносит, все это бред".

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили рекордных 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.