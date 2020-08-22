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Лукашенко заявил, что впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность

Суббота, 22 августа 2020, 14:46
Белта

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что впервые за 25 лет ему пришлось приводить основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

Источник: Лукашенко в пункте постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Гродно, передает БЕЛТА

Детали: Лукашенко пожаловался, что, вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

Он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Прямая речь: "Что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы".

Детали: Позже на митинге в Гродно Лукашенко призвал белорусов никогда и никому не отдавать свою страну.

Прямая речь: "Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского – ред.). Но представьте на минуту – нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы".

Что предшествовало: 18 августа Лукашенко уже заявлял, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.

Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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