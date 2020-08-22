Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко розповів про єдину думку з Путіним: Потім кинуться на Росію

Субота, 22 серпня 2020, 16:42

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що його єдина думка з президентом РФ Володимиром Путіним полягає в тому, що Білорусь "травлять, щоб кинутися потім на Росію".

Джерело: Лукашенко на мітингу в Гродно, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Хтось у Росії (я часто це бачу в засобах масової інформації) говорить: "Ах, у Білорусі, ах, у Білорусі..." Не в Білорусі – це у вас, ось тут, на західному кордоні, тиснуть, травлять.

І ми з Путіним зійшлися на думці: нас травлять тут, щоб кинутися потім на Росію. Це трамплін, і ми його повинні зруйнувати. Це наша єдина думка з президентом Путіним".

Що передувало: Раніше Лукашенко заявив, що у телефонній розмові з Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі. 

16 серпня після другої розмови Лукашенка і Путіна у Кремлі заявили, що "з російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку".

У Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

У Конгресі США також засудили російську пропозицію про військову допомогу Білорусі на тлі мирних протестів проти суперечливих президентських виборів.

19 серпня у Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі в рамках ОДКБ.

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду та вимагає перевиборів.
  • Білоруси наголошують, що їхній протест – мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон

Лукашенко про мовне питання: переходити з російської на білоруську нема потреби

ДБР завершило розслідування вбивства Вербицького й катування Луценка

Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність

Омські лікарі заявили, що знайшли в сечі Навального алкоголь

Зеленський: Перша хвиля коронавірусу в Україні лише зараз

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко про мовне питання: переходити з російської на білоруську нема потреби
Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність
Лукашенко лякає: "новий президент" попросить НАТО ввести війська
Останні новини
17:17
SkyUp ввів плату за реєстрацію в аеропорту
17:07
Україна оновила перелік країн "червоної" і "зеленої" зон
17:04
перелікЕпідемія: "Укрзалізниця" припинила продаж квитків по чотирьох станціях
16:45
Ліхтенштейн хоче відсудити у Чехії втрачене після Другої світової майно
16:42
Лукашенко розповів про єдину думку з Путіним: Потім кинуться на Росію
16:33
Лукашенко про мовне питання: переходити з російської на білоруську нема потреби
16:20
У МВС Білорусі заявили про затримання координатора, який платив учасникам акцій
16:08
Британська компанія Godel відправляє співробітників мінської філії в Україну
15:48
ДБР завершило розслідування вбивства Вербицького й катування Луценка
15:29
На COVID-19 захворів очільник Тернопільської ОДА
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!