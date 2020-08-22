Лукашенко розповів про єдину думку з Путіним: Потім кинуться на Росію

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що його єдина думка з президентом РФ Володимиром Путіним полягає в тому, що Білорусь "травлять, щоб кинутися потім на Росію".

Джерело: Лукашенко на мітингу в Гродно, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Хтось у Росії (я часто це бачу в засобах масової інформації) говорить: "Ах, у Білорусі, ах, у Білорусі..." Не в Білорусі – це у вас, ось тут, на західному кордоні, тиснуть, травлять.

І ми з Путіним зійшлися на думці: нас травлять тут, щоб кинутися потім на Росію. Це трамплін, і ми його повинні зруйнувати. Це наша єдина думка з президентом Путіним".

Що передувало: Раніше Лукашенко заявив, що у телефонній розмові з Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі.

16 серпня після другої розмови Лукашенка і Путіна у Кремлі заявили, що "з російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку".

У Литві заявили, що російська допомога Білорусі означатиме вторгнення.

У Конгресі США також засудили російську пропозицію про військову допомогу Білорусі на тлі мирних протестів проти суперечливих президентських виборів.

19 серпня у Кремлі заявили, що не бачать потреби надавати військову допомогу Білорусі в рамках ОДКБ.

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