Лукашенко рассказал о едином мнении с Путиным: Потом бросятся на Россию

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что его единое мнение с президентом РФ Владимиром Путиным заключается в том, что Беларусь "травят, чтобы броситься потом на Россию".

Источник: Лукашенко на митинге в Гродно, передает БЕЛТА

Прямая речь: "Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят.

И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным".

Что предшествовало: Ранее Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре с Путиным получил от него обещание о предоставлении всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

16 августа после второго разговора Лукашенко и Путина в Кремле заявили, что "с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".

В Литве заявили, что российская помощь Беларуси будет означать вторжение.

В Конгрессе США также осудили российское предложение о военной помощи Беларуси на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

19 августа в Кремле заявили, что не видят необходимости предоставлять военную помощь Беларуси в рамках ОДКБ.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория: