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У штабі ООС повідомили, де в суботу бойовики здійснили обстріл

Субота, 22 серпня 2020, 18:54

Представники незаконних збройних формувань ОРДЛО на Донеччині 22 серпня порушили режим припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету біля Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: За даними штабу, у районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Крім того, у суботньому зведенні повідомляється, що сапери розмінували більше дев’яти гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 136 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури: за минулу добу вони відремонтували 5 будинків. Ще на тридцяти дев’яти  об’єктах роботи продовжуються.

При цьому поліцейські зі складу Об’єднаних сил провели оперативно-профілактичне відпрацювання у прифронтових населених пунктах Приазов’я. Було виявлено і вилучили 40 гранат Ф-1 із запалами та два постріли до гранатомету.

Українська правда
Теми: війнаДонбасДонецька областьООС


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