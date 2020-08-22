Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе ООС сообщили, где в субботу боевики совершили обстрел

Суббота, 22 августа 2020, 18:54
В штабе ООС сообщили, где в субботу боевики совершили обстрел

Представители незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в Донецкой области 22 августа нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли".

Детали: По данным штаба, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается контролируемой украинским воинами.

На всех других участках ответственности украинских подразделений режим тишины хранился в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в субботней сводке сообщается, что саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов. Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: за минувшие сутки они отремонтировали 5 домов. Еще на 39 объектах работы продолжаются.

При этом полицейские из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактическую отработку в прифронтовых населенных пунктах Приазовья. Было обнаружено и изъято 40 гранат Ф-1 с запалами и два выстрела к гранатомету.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассДонецкая областьООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
война
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Житель Херсона подорвался, распиливая боеприпас в гараже
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: