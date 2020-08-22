В штабе ООС сообщили, где в субботу боевики совершили обстрел

Представители незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в Донецкой области 22 августа нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, противник совершил один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил оружие в ответ не применяли".

Детали: По данным штаба, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается контролируемой украинским воинами.

На всех других участках ответственности украинских подразделений режим тишины хранился в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в субботней сводке сообщается, что саперы разминировали более девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 136 найденных взрывоопасных предметов. Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры: за минувшие сутки они отремонтировали 5 домов. Еще на 39 объектах работы продолжаются.

При этом полицейские из состава Объединенных сил провели оперативно-профилактическую отработку в прифронтовых населенных пунктах Приазовья. Было обнаружено и изъято 40 гранат Ф-1 с запалами и два выстрела к гранатомету.