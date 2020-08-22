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Зеленський поговорив з Ердоганом про утримуваних Росією кримських татар

Субота, 22 серпня 2020, 22:36
Зеленський поговорив з Ердоганом про утримуваних Росією кримських татар

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом й обговорив, зокрема, долю 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія.

Джерело: пресслужба глави держави

Деталі: Глава держави висловив подяку Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння звільненню українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донецької та Луганської областей.

Зеленський порушив питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

Пряма мова: "У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них – батько трирічного хлопчика, загиблого в Криму, Руслан Сулейманов", – сказав він.

Нагадаємо: У селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв'язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса, а 26 липня хлопчика знайшли мертвим.

Муса Сулейманов грався біля свого будинку і зник. Востаннє дитину бачили бачили 24 липня близько 18:00.

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в РФ продовжив йому арешт до середини вересня.

Він є фігурантом так званої другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як "екстремістська", і цю заборону Росія впровадила в окупованому Криму.

Українська правда
Теми: ЕрдоганКримЗеленськийполітв'язні
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