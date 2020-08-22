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Зеленский поговорил с Эрдоганом об удерживаемых Россией крымских татарах

Суббота, 22 августа 2020, 22:36
Зеленский поговорил с Эрдоганом об удерживаемых Россией крымских татарах

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил, в частности, судьбу 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия.

Источник: пресс-служба главы государства

Детали: Глава государства выразил благодарность Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Зеленский поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

Прямая речь: "У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них – отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", – сказал он.

Напомним: В поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса, а 26 июля мальчика нашли мертвым.

Муса Сулейманов играл возле своего дома и исчез. Последний раз ребенка видели видели 24 июля около 18:00.

Отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе – 23 июля суд в городе Сочи в РФ продлил ему арест до середины сентября.

Он является фигурантом так называемого второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" – исламской организации, которая легально действует в Украине, но запрещена в России как "экстремистская", и этот запрет Россия ввела в оккупированном Крыму.

Украинская правда

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Темы: ЭрдоганКрымЗеленскийполитзаключенные
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