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ООС: На переважній більшості ділянок фронту обстрілів не зафіксовано

Неділя, 23 серпня 2020, 07:14

На переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали".

Деталі: Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Теми: ООСРосіявійнаПутінДонбас


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