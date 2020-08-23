ООС: На подавляющем большинстве участков фронта обстрелов не зафиксировано

На большинстве участков ответственности украинских подразделений в Донбассе обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано у Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали".

Детали: Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.