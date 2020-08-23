Міністр оборони Білорусі описав сценарій зміни політичного курсу країни

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на нараді за участю Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента, заявив, що опозиція і деякі "зовнішні сили" нібито можуть використовувати дії силового блоку "зі стабілізації обстановки" як привід для зміни політичного курсу країни.

Джерело: Інтерфакс

Пряма мова: "У ситуації, що склалася, дії силового блоку Республіки Білорусь щодо стабілізації обстановки можуть бути представлені як геноцид власного народу і використані як привід для зміни політичного курсу силовим шляхом".

Деталі: на думку Хреніна, подібний сценарій можливий в результаті задіяння військових частин і підрозділів високої готовності, які дислоковані в безпосередній близькості від державного кордону Білорусі.

Міністр сказав, що для забезпечення авіаційної підтримки їх дій нібито можуть бути застосовані 18 винищувачів F-16 ВПС США, які були недавно були перекинуті з Німеччини на польську авіабазу Ласк: "Підлітний час (цих літаків - УП) до держкордону (Білорусі) становить близько 22 хвилин".

За словами глави Міноборони, основною спрямованістю заходів оперативної боєпідготовки Збройних сил країн-членів НАТО є задіяння військ в умовах кризового реагування, а також під час ведення наступальних дій. "Саме для недопущення подібних сценаріїв розвитку обстановки нами передбачено дію сил негайного реагування і швидкого розгортання", - додав він.

Нагадаємо: Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що вперше за 25 років йому довелося приводити основні частини Збройних Сил країни в повну бойову готовність.