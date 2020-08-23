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Министр обороны Беларуси описал сценарий смены политического курса

Воскресенье, 23 августа 2020, 09:08
Министр обороны Беларуси описал сценарий смены политического курса

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании с участием Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента, заявил, что оппозиция и некие "внешние силы" якобы могут использовать действия силового блока "по стабилизации обстановки" в качестве предлога для смены политического курса страны.

Источник: Интерфакс

Прямая речь: "В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем"

Детали: По мнению Хренина, подобный сценарий возможен в результате задействования военных частей и подразделений высокой готовности, которые дислоцированы в непосредственной близости от государственной границы Беларуси.

Министр сказал, что для обеспечения авиационной поддержки их действий якобы могут быть применены 18 истребителей F-16 ВВС США, которые были недавно переброшены из Германии на польскую авиабазу Ласк: "Подлетное время (этих самолетов - УП) к госгранице (Беларуси) составляет около 22 минут".

По словам главы Минобороны, основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является задействовоание войск в условиях кризисного реагирования, а также во время ведения наступательных действий. "Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания", — добавил он.

Напомним: Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что впервые за 25 лет ему пришлось приводить основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

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Темы: БеларусьНАТОмитинги
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