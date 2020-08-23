Кіпр продавав громадянство корупціонерам, у списку є впливові українці – розслідування

Розслідувачі Аль-Джазіри отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів низці сумнівних осіб, що становлять серйозну загрозу безпеці ЄС. У переліку також є прізвища відомих українців.

Джерело: прес-реліз Аль-Джазіри, що є у розпорядженні Української правди, сайт з викладеними злитими документами

Деталі: Слідчий підрозділ Аль-Джазіри отримав доступ до паспортних даних безлічі осіб, що придбали кіпрський "золотий паспорт". Виявилося, що серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

Розслідувачі вивчили заявки на отримання громадянства країни за інвестиційною схемою для більш ніж 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік і виявили, що багато з них порушують як правила Євросоюзу, так і нинішні кіпрські правила.

Як зазначається, у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред'явлені кримінальні звинувачення, або вони засуджені, або знаходяться під міжнародними санкціями. Проте паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому ЄС. Ще 40 заявників, що купили кіпрське громадянство, займали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.

Згідно з даними, у деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їх арешту або засудження. І через це, ймовірно, Європейський Союз закликатиме острівну державу повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".

При цьому німецький євродепутат Свен Гіегольд, що виступає за посилення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей по всій Європі, сказав, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є вкрай тривожною.

Пряма мова Гіегольда: "Європейський парламент дуже ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи".

Важливо: У переліку покупців "золотих паспортів" вказані, зокрема, такі українці: