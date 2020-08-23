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Кипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы – расследование

Воскресенье, 23 августа 2020, 10:00

Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к 1500 конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду сомнительных лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности ЕС. В перечне также есть фамилии известных украинцев.

Источник: Пресс-релиз Аль-Джазиры, который есть в распоряжении Украинской правды, сайт с опубликованными слитыми документами

Детали: следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к паспортным данным множества лиц, купивших кипрский "золотой паспорт". Оказалось, что среди приобретателей кипрского гражданства есть большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Расследователи изучили заявки на получение гражданства страны по инвестиционной схеме для более чем 2500 человек в период с 2017 по 2019 год и обнаружили, что многие из них нарушают как правила Евросоюза, так и нынешние кипрские правила.

Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 людям, которым либо предъявлены уголовные обвинения, либо они осуждены, либо находятся под международными санкциями. Однако паспорта Кипра дали их владельцам право жить и путешествовать по всему ЕС. Еще 40 заявителей, которые купили кипрское гражданство, занимали государственные посты в разных странах или были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег и взяточничеству.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И из-за этого, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы "золотых паспортов".

При этом немецкий евродепутат Свен Гиегольд, выступающий за ужесточение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег по всей Европе, сказал, что ситуация с продажей паспортов Кипра является крайне тревожной.

Прямая речь Гиегольда: "Европейский парламент очень ясно дал понять, что гражданство не продается. Гражданство не должно быть товаром. Такой паспортный режим представляет угрозу для безопасности Европы".

Важно: В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы:

  • Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.
  • Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.
  • Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.
  • Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.
  • Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Дополнительно: Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле, а также 500 граждан Китая, готовых заплатить миллионы долларов за паспорт ЕС, который предоставляет юридические, банковские и туристические привилегии.

Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коррупцияКипрУкраинаЕС


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