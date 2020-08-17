Суд заочно арештував ексміністра-втікача

Суд обрав колишньому міністру екології Миколі Злочевському запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.

Джерело: пресконференція очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького

Пряма мова: "Буквально перед пресконференцією мені доповів прокурор, що суд обрав заоччний запобіжний захід тримання під вартою нашому цьому фігуранту (Злочевському - УП). Це додаткова інформація до його оголошення в розшук".

Деталі: Він висловив упевненість, що це розслідування буде завершено у визначений термін, оскільки докази зібрані належним чином.

Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро оголосило Злочевського в розшук. Його обвинувачують за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище".

На початку липня НАБУ повідомило, що Злочевському оголосили підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.