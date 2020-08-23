В Україні за минулу добу, 22 серпня, коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146), Одеській (121) та Тернопільській (119) областях.

МОЗ заявляє – якщо взяти до уваги базовий епідеміологічний показник (40 активних випадків захворювання на 100 тисяч населення), то наразі цей показник перевищено в 17 регіонах країни.

При цьому за останню добу 500 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусне захворювання виявили у 104 958 людей. З них 2 271 пацієнта померли від ускладнень та 52 235 людей одужали.

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