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Коронавірус: в Україні ще 1987 нових заражень та 27 летальних випадків

Неділя, 23 серпня 2020, 09:30
Коронавірус: в Україні ще 1987 нових заражень та 27 летальних випадків

В Україні за минулу добу, 22 серпня, коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Найбільшу кількість випадків зареєстровано у  місті Київ (307),  Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146), Одеській (121) та Тернопільській (119) областях.

МОЗ заявляє – якщо взяти до уваги базовий епідеміологічний показник (40 активних випадків захворювання на 100 тисяч населення), то наразі цей показник перевищено в 17 регіонах країни.

При цьому за останню добу 500 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусне захворювання виявили у 104 958 людей. З них 2 271 пацієнта померли від ускладнень та 52 235 людей одужали.

 

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Нагадаємо: 21 серпня в Україні виявили рекордні 2 328 випадків коронавірусу, 37 хворих померли.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяКиїв
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