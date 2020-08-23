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Коронавірус: в Україні ще 1 987 нових заражень та 27 летальних випадків

Неділя, 23 серпня 2020, 09:30

В Україні за минулу добу, 22 серпня, коронавірус зафіксували у 1 987 осіб, 27 людей померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Найбільше нових випадків припадає на столицю – у Києві виявили ще 307 заражених.

При цьому за останню добу 500 пацієнтів одужали

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусне захворювання виявили у 104 958 людей. З них 2 271 пацієнта померли від ускладнень та 52 235 людей одужали.

 

Доповнюється...

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяКиїв


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