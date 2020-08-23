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Коронавирус: в Украине еще 1987 новых заражений и 27 смертей

Воскресенье, 23 августа 2020, 09:30
Коронавирус: в Украине еще 1987 новых заражений и 27 смертей

В Украине за минувшие сутки, 22 августа, коронавирус зафиксировали у 1 987 человек, 27 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121) и Тернопольской (119) областях.

Минздрав заявляет – если принять во внимание базовый эпидемиологический показатель (40 активных случаев заболевания на 100 тысяч населения), то сейчас этот показатель превышен в 17 регионах страны.

При этом за последние сутки 500 пациентов выздоровели.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 104 958 человек. Из них 2 271 пациента умерли от осложнений и 52 235 человек выздоровели.

 

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Напомним: 21 августа, в Украине обнаружили рекордные 2 328 случаев коронавируса, 37 больных умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияКиев
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