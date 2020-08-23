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Зеленский: вже 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі

Неділя, 23 серпня 2020, 10:49

Президент Володимир Зеленський на церемонії підняття державного прапора констатував, що станом на 23 серпня вже протягом 28 днів поспіль на Донбасі немає бойових втрат.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру".

Деталі: Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов'язків, відвагу та героїзм.

Виступ Зеленського присвячений Дню Державного прапора України, що відзначається щорічно 23 серпня.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Теми: ДонбасЗеленськийЗбройні силиОРДЛО


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