Зеленский: вже 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі

Президент Володимир Зеленський на церемонії підняття державного прапора констатував, що станом на 23 серпня вже протягом 28 днів поспіль на Донбасі немає бойових втрат.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію, бо саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру".

Деталі: Глава держави від імені українського народу висловив усім військовослужбовцям подяку за сумлінне виконання обов'язків, відвагу та героїзм.

Виступ Зеленського присвячений Дню Державного прапора України, що відзначається щорічно 23 серпня.

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню.