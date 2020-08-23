Зеленский: уже 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе

Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия государственного флага констатировал, что по состоянию на 23 августа уже в течение 28 дней подряд на Донбассе нет боевых потерь.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, стремятся к миру на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления столь желанного в Украине мира".

Детали: Глава государства от имени украинского народа выразил всем военнослужащим благодарность за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.

Выступление Зеленского посвящено Дню Государственного Флага Украины, который отмечается ежегодно 23 августа.

Напомним: С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.