Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві рекордна кількість нових хворих на Covid-19

Неділя, 23 серпня 2020, 12:23

За минулу добу, 22 серпня, в Києві зафіксували 307 випадків захворювання на коронавірус, це найвищий показник по столиці з початку епідемії. Також зростає кількість заражених, що потребують госпіталізації. Двоє киян померли від Covid-19.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм, дані РНБО

Деталі: Серед 307 виявлених осіб з Covid-19 - 18 дітей.

Кличко наголосив, що такої кількості зафіксованих за добу хворих в столиці ще не було.

Захворіли:

- 152 жінки віком від 18 до 90 років,

- 137 чоловіків віком від 19 до 88 років,

- 6 дівчаток – від 6 до 14 років і 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Заразилися, зокрема, 8 медиків.

За словами Кличка, також зросла і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. До лікарень столиці минулої доби потрапили 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 3766 мешканців Києва. При цьому хвороба 22 серпня забрала життя двох людей.

 

Пряма мова: "Кількість хворих зростає в усіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом'янському і Дніпровському – по 34 випадки. Та в Печерському районі – 32 виявлених хворих. Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на COVID-19. У тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів - у важкому стані. 9 – під апаратами ШВЛ.

Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 75 киян. Хворих на пневмонію - 748. Тільки минулої доби госпіталізували 74 таких пацієнта. На сьогодні в столиці вже 11814 підтверджених випадків COVID-19".

 

Нагадаємо: В Україні за минулу добу, 22 серпня, коронавірус зафіксували у 1987 осіб, 27 людей померли.

Українська правда
Теми: Віталій КличкокоронавірусепідеміяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Юлія Тимошенко у важкому стані: захворіла коронавірусом

інфографікаУ Києві рекордна кількість нових хворих на Covid-19

НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі

Кіпр продавав громадянство корупціонерам, у списку є впливові українці – розслідування

інфографікаКоронавірус: в Україні ще 1987 нових заражень та 27 летальних випадків

Міністр оборони Білорусі описав сценарій зміни політичного курсу країни

Усі новини...
Віталій Кличко
У Києві до дня національного прапора підняли найбільший стяг в Україні
У Києві за добу 7 смертей від COVID-19
У столичних лікарнях пів тисячі хворих на COVID-19, з них 92 – "важкі"
Останні новини
13:12
Ключовим на наступній сесії питанням стане бюджет на 2021 рік — Разумков
12:59
Юлія Тимошенко у важкому стані: захворіла коронавірусом
12:29
ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів
12:23
інфографікаУ Києві рекордна кількість нових хворих на Covid-19
11:51
Нова хвиля коронавірусу більш небезпечна для молоді – французький міністр
11:36
Французька та британська мережі готелів можуть об'єднатися в найбільшу групу у світі — ЗМІ
11:27
НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі
10:59
Найбільше нових випадків COVID-19 у Києві та Чернівецькій області
10:49
Зеленский: вже 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі
10:14
Зеленський закликав Туреччину скасувати додаткові мита
Усі новини...