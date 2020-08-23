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У Києві рекордна кількість нових хворих на Covid-19

Неділя, 23 серпня 2020, 12:23
У Києві рекордна кількість нових хворих на Covid-19

За минулу добу, 22 серпня, в Києві зафіксували 307 випадків захворювання на коронавірус, це найвищий показник по столиці з початку епідемії. Також зростає кількість заражених, що потребують госпіталізації. Двоє киян померли від Covid-19.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм, дані РНБО

Деталі: Серед 307 виявлених осіб з Covid-19 - 18 дітей.

Кличко наголосив, що такої кількості зафіксованих за добу хворих в столиці ще не було.

Захворіли:

- 152 жінки віком від 18 до 90 років,

- 137 чоловіків віком від 19 до 88 років,

- 6 дівчаток – від 6 до 14 років і 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Заразилися, зокрема, 8 медиків.

За словами Кличка, також зросла і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. До лікарень столиці минулої доби потрапили 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 3766 мешканців Києва. При цьому хвороба 22 серпня забрала життя двох людей.

 

Пряма мова: "Кількість хворих зростає в усіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом'янському і Дніпровському – по 34 випадки. Та в Печерському районі – 32 виявлених хворих. Сьогодні в стаціонарах перебувають 558 хворих на COVID-19. У тому числі 15 дітей. 105 пацієнтів - у важкому стані. 9 – під апаратами ШВЛ.

Із підозрою на коронавірус в лікарнях - 75 киян. Хворих на пневмонію - 748. Тільки минулої доби госпіталізували 74 таких пацієнта. На сьогодні в столиці вже 11814 підтверджених випадків COVID-19".

 

Нагадаємо: В Україні за минулу добу, 22 серпня, коронавірус зафіксували у 1987 осіб, 27 людей померли.

Українська правда
Теми: Віталій КличкокоронавірусепідеміяКиїв
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