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В Киеве рекордное количество новых больных Covid-19

Воскресенье, 23 августа 2020, 12:23
В Киеве рекордное количество новых больных Covid-19

За минувшие сутки, 22 августа, в Киеве зафиксировали 307 случаев заболевания коронавирусом, это самый высокий показатель по столице с начала эпидемии. Также растет количество зараженных, нуждающихся в госпитализации. Двое киевлян умерли от Covid-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм, данные СНБО

Детали: Среди 307 выявленных лиц с Covid-19 - 18 детей.

Кличко отметил, что такого количества зафиксированных за сутки больных в столице еще не было.

Заболели:

- 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,

- 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет,

- 6 девочек – от 6 до 14 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет.

Заразились, в частности, 8 медиков.

По словам Кличко, также выросло и количество больных, которым нужна госпитализация. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 3766 жителей Киева. При этом 22 августа болезнь унесла жизни двух человек.

 

Прямая речь: "Количество заболевших растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском – по 34 случая. И в Печерском районе - 32 выявленных больных. Сегодня в стационарах находятся 558 больных COVID-19. В том числе 15 детей. 105 пациентов - в тяжелом состоянии. 9 - под аппаратами ИВЛ.

С подозрением на коронавирус в больницах - 75 киевлян. Больных пневмонией - 748. Только в минувшие сутки госпитализировали 74 таких пациента. На сегодня в столице уже 11814 подтвержденных случаев COVID-19".

 

Напомним: В Украине за минувшие сутки, 22 августа, коронавирус зафиксировали у 1987 человек, 27 больных умерли.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкокоронавирусэпидемияКиев
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