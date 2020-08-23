Іран оприлюднив подробиці збиття літака МАУ – було два ракетні удари

Іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Зокрема, аналіз із "чорних скриньок" показав, що літак було збито дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд.

Більш того, після першого удару екіпаж та пасажири українського лайнера були ще живі.

"Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів всередині кабіни вказували на те, що пасажири живі ... Через 25 секунд друга ракета потрапила в літак", - повідомлялося в повідомленні.

Нагадаємо, у липні "чорні скриньки" зі збитого лайнеру були передані для дослідження у Францію. Результати розшифровки переконали всіх учасників міжнародного розслідування у тому, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.

Зокрема, дані з параметричного реєстратору літака показали, що з початку роботи реєстратора до моменту зупинки запису будь-яких технічних відмов чи інших негативних факторів, що могли вплинути на безпеку виконання польоту, не виявлено.

Інформація з мовного реєстратору теж показала відсутність будь-яких відхилень у роботі екіпажу від часу запуску двигунів до моменту зупинки запису мовного реєстратора.