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Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара

Воскресенье, 23 августа 2020, 14:51
Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара

Иранская организация гражданской авиации обнародовала первый официальный отчет об анализе "черных ящиков" сбитого в стране самолета МАУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, анализ из "черных ящиков" показал, что самолет был сбит дома ракетными ударами, промежуток между которыми составлял 25 секунд.

Более того, после первого удара экипаж и пассажиры украинского лайнера были еще живы.

"Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов внутри кабины указывали на то, что пассажиры живы ... Через 25 секунд вторая ракета попала в самолет", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле "черные ящики" со сбитого лайнера были переданы для исследования во Францию. Результаты расшифровки убедили всех участников международного расследования того, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

В частности, данные с параметрического регистратору самолета показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи любых технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не обнаружено.

Информация по языковому регистратору тоже показала отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа от времени запуска двигателей до момента остановки записи речевого регистратора.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаИран
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