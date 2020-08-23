Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара

Воскресенье, 23 августа 2020, 14:51

Иранская организация гражданской авиации обнародовала первый официальный отчет об анализе "черных ящиков" сбитого в стране самолета МАУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, анализ из "черных ящиков" показал, что самолет был сбит дома ракетными ударами, промежуток между которыми составлял 25 секунд.

Более того, после первого удара экипаж и пассажиры украинского лайнера были еще живы.

"Через 19 секунд после того, как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов внутри кабины указывали на то, что пассажиры живы ... Через 25 секунд вторая ракета попала в самолет", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле "черные ящики" со сбитого лайнера были переданы для исследования во Францию. Результаты расшифровки убедили всех участников международного расследования того, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.

В частности, данные с параметрического регистратору самолета показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи любых технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета, не обнаружено.

Информация по языковому регистратору тоже показала отсутствие каких-либо отклонений в работе экипажа от времени запуска двигателей до момента остановки записи речевого регистратора.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаИран


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика

Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом

инфографикаВ Киеве рекордное количество новых больных Covid-19

НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси

видеоКипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы – расследование

інфографікаКоронавирус: в Украине еще 1987 новых заражений и 27 смертей

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет – МИД
В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
В МИД рассказали, когда будет известна сумма компенсаций за сбитый самолет МАУ
Последние новости
14:51
Иран обнародовал подробности гибели лайнера МАУ – было два ракетных удара
14:35
фотоВ центре Киева задержали донецкого боевика
14:18
Во Франции осквернили монумент жертвам нацизма
14:13
Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный
14:03
Зеленский: государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны
13:57
Предложение Кравчука относительно постановления о местных выборах поступило в Раду
13:12
Ключевым на следующей сессии вопросом станет бюджет на 2021 год — Разумков
12:59
Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии: заболела коронавирусом
12:29
ВОЗ: восстановление экономики должно происходить только в соответствии с экологическими принципам
12:23
инфографикаВ Киеве рекордное количество новых больных Covid-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!